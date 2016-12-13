Дубль Калинича принес «Фиорентине» победу над «Сассуоло»

Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии переиграли «Сассуоло».

Встреча, прошедшая в понедельник во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Никола Калинич. У гостей отличился Франческо Ачерби.

Таким образом, «Фиорентина» набрала 26 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» осталось 17 очков. Этот клуб находится в нижней части таблицы.

В своих следующих матчах чемпионата «Фиорентина» 15 декабря на выезде сыграет со «Дженоа», а «Сассуоло» 18 декабря примет «Интер».