Дубль Калинича принес «Фиорентине» победу над «Сассуоло»
Футболисты «Фиорентины» в
домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии переиграли «Сассуоло».
Встреча, прошедшая в
понедельник во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счетом 2:1
в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Никола Калинич. У гостей
отличился Франческо Ачерби.
Таким образом, «Фиорентина»
набрала 26 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло»
осталось 17 очков. Этот клуб находится в нижней части таблицы.
В своих следующих матчах чемпионата «Фиорентина» 15 декабря на выезде сыграет со «Дженоа», а «Сассуоло» 18 декабря примет «Интер».
Матч
Фиорентина - Сассуоло - 2:1 (2:0)
Голы
Калинич 10 (1:0). Калинич 40 (2:0). Ачерби 76 (2:1).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Сальседо, Астори, Оливейра, Весино, Бадель, Кьеза (Милич, 90), Иличич (Тельо, 69), Калинич, Бернардески (Санчес Морено, 87)
Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Ачерби, Гаццола (Лирола, 62), Пелузо, Сенси (Йемелло, 67), Маньянелли (Маццители, 72), Риччи, Пеллегрини, Рагуза, Дефрель
Предупреждения:
Сальседо, 20; Астори, 68; Калинич, 90 - Пелузо, 65
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
12 декабря 21:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция