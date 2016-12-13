«Рома» обыграла «Милан» и закрепилась на втором месте в серии А
Футболисты римской «Ромы» в
домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии переиграли «Милан».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Риме на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 1:0 в пользу
хозяев. В их составе в середине второго тайма отличился Раджа Найнгголан.
Таким образом, «Рома» набрала
35 очков и вышла на чистое второе место в турнирной таблице серии А, отставая
на четыре очка от лидера – «Ювентуса». У «Милана» осталось 32 очка. Этот клуб
идет третьим.
В матчах следующего тура
«Рома» 17 декабря в гостях сыграет с «Ювентусом», а «Милан» в этот день примет
«Аталанту».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Рома» - «Милан».
Матч
Голы
Наингголан 63 (1:0).
Состав
Рома: Щесны, Фацио, Эмерсон, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 42), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси, Перотти, Джеко
Милан: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Абате, Де Шильо, Бертолаччи (Фернандес, 67), Пашалич (Хонда, 86), Локателли, Лападула (Адриано, 73), Ньянг, Сусо
Незабитые пенальти
Ньянг (Милан), 27
Предупреждения:
Рюдигер, 85 - Пашалич, 18; Палетта, 80
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
12 декабря 23:00, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция