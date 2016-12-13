«Рома» обыграла «Милан» и закрепилась на втором месте в серии А

Футболисты римской «Ромы» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии переиграли «Милан».

Встреча, прошедшая в понедельник в Риме на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе в середине второго тайма отличился Раджа Найнгголан.

Таким образом, «Рома» набрала 35 очков и вышла на чистое второе место в турнирной таблице серии А, отставая на четыре очка от лидера – «Ювентуса». У «Милана» осталось 32 очка. Этот клуб идет третьим.

В матчах следующего тура «Рома» 17 декабря в гостях сыграет с «Ювентусом», а «Милан» в этот день примет «Аталанту».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Рома» - «Милан».