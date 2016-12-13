Австрия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в Сочи
Сборная
Австрии, вероятно, будет бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону,
который в 2017 году должен пройти в Сочи. Об этом сообщил президент австрийской
федерации по этим видам спорта Роман Шобесбергер.
«При определенных обстоятельствах бойкот возможен. Эта ситуация выходит за рамки простого подозрения», - цитирует Шоберсбергера Tiroler Tageszeitung.
Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея.
Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.
Позднее
WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые
использовал Макларен в своем расследовании.
Напомним,
что чемпионат мира пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.