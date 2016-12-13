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Илья Ковальчук: Овертаймы «3 на 3»? Отношусь к этому с огромным позитивом

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук сказал, что поддерживает идею перехода на овертаймы в формате «3 на 3».

- Если в этом сезоне перейдут на овертаймы «3 на 3», как вы отреагируете?

- С огромным позитивом. Думаю, что овертаймы «4 на 4» не совсем зрелищные. А ведь зрители приходят посмотреть голы. При этом буллиты уже устарели. А вот голы в овертайме всегда приносят много эмоций и дают заряд на будущее.

- Но ведь у нас большие площадки.

- Ничего страшного. Я слышал, некоторые руководители нашей лиги хотят со следующего сезона перейти на финские коробки. Это правильный шаг. Мы сейчас во Владивостоке играли на маленькой площадке. Там совсем другой хоккей. Столкновения, моменты, броски. Для зрителей это интереснее.

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