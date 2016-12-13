Владислав Гавриков: У сборной характер, как у Знарка – очень агрессивный

Защитник сборной России Владислав Гавриков – о подготовке нашей команды к Кубку Первого канала

- Мы с «Локомотивом» попали в неудачную полосу, - признает Гавриков. – Но сейчас в паузе перезагрузимся. Надеюсь, все будет нормально. Надо исправляться. И мне тоже.

- Получается, что сборная это своеобразная реабилитация за неудачи в клубе?

- Ну уж нет! Это две разных команд. Сборная это… сборная! Не стоит смешивать.

- Чем Знарок удивил на тренировке?

- Да ф ведь уже работал со Знарокм. Все знакомо.

- Олега Валерьевича считают жестким тренером, которые всегда хочет сколотить в сборной не просто крепкий коллектив, а создать команду-семью.

- Так и есть. Мы должны стать единым кулаком, под стать характеру тренера. Этот характер отражается и на стиле нашей игры – такой же агрессивный.

В четверг сборная России проведет свой первый матч на Кубке Первого канала – против шведов.