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Мозякин пропустит Кубок Первого канала из-за гайморита

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата России Сергей Мозякин не сыграет на московском международном турнире, который пройдет в Москве 15-18 декабря из-за болезни.

Как стало известно «Советскому спорту», у капитана «Магнитки» гайморит. Последние перед перерывом матчи чемпионата КХЛ он проводил, испытывая недомогание.

Вчера Мозякин прибыл в расположение сборной и получил освобождение от врачей национальной команды.

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