Мозякин пропустит Кубок Первого канала из-за гайморита
Лучший бомбардир и снайпер чемпионата России Сергей Мозякин не сыграет на московском международном турнире, который пройдет в Москве 15-18 декабря из-за болезни.
Как стало известно «Советскому спорту», у капитана «Магнитки» гайморит. Последние перед перерывом матчи чемпионата КХЛ он проводил, испытывая недомогание.
Вчера Мозякин прибыл в расположение сборной и получил освобождение от врачей национальной команды.
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