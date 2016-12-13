Олег Знарок: Не было смысла рисковать Гусевым и Шипачевым
- Почему Кубок Первого канала пропускают несколько лидеров из КХЛ?
- Никита Гусев получил травму. Вадим Шипачев тоже выступал в последних матчах с травмой. Не было смысла с ними рисковать.
- А что с Ожигановым?
- Вы уже написали, что Ожиганов получил травму. А я вам говорю, что с Ожигановым все хорошо.
- Кого вы назначили капитаном сборной России?
- Им будет Павел Дацюк.
- Вы обязаны победить в дни 70-летия нашего хоккея. Что для вас Кубок Первого канала?
- Нас
ведь об этом спрашивают перед каждым турниром. И ответ одинаков. Мы всегда
выходим играть на победу, - сказал Знарок.
По
информации пресс-службы ФХР, Сергей Мозякин не включен в список из-за
простудного заболевания. Отсутствуют питерцы Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и
получивший травму во Владивостоке Никита Гусев. Зато включен в заявку Сергей
Шумаков, не фигурировавший в расширенном списке.