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Олег Знарок: Не было смысла рисковать Гусевым и Шипачевым

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок объяснил, почему на Кубке Первого канала не сыграют Никита Гусев и Вадим Шипачев.

- Почему Кубок Первого канала пропускают несколько лидеров из КХЛ?

- Никита Гусев получил травму. Вадим Шипачев тоже выступал в последних матчах с травмой. Не было смысла с ними рисковать.

- А что с Ожигановым?

- Вы уже написали, что Ожиганов получил травму. А я вам говорю, что с Ожигановым все хорошо.

- Кого вы назначили капитаном сборной России?

- Им будет Павел Дацюк.

- Вы обязаны победить в дни 70-летия нашего хоккея. Что для вас Кубок Первого канала?

- Нас ведь об этом спрашивают перед каждым турниром. И ответ одинаков. Мы всегда выходим играть на победу, - сказал Знарок.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. 

По информации пресс-службы ФХР, Сергей Мозякин не включен в список из-за простудного заболевания. Отсутствуют питерцы Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и получивший травму во Владивостоке Никита Гусев. Зато включен в заявку Сергей Шумаков, не фигурировавший в расширенном списке. 

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