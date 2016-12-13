Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия28 : 30Румыния
Гандбол  Венгрия23 : 24Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик1 : 2Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Ротенберг: До 15 января будет дан окончательный ответ по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он отметил, что этот вопрос будет решен до 15 января 2017 года.

- Вы следите за тем, как идут переговоры с НХЛ об участии в Олимпиаде? Как важно держать в уме вариант «В», что они не поедут?

- Мы постоянно на связи с коллегами из НХЛ, с вице-президентом Биллом Дэйли. Обсуждаем разные вопросы, возможное сотрудничество. Между ФХР и НХЛ, работу на клубном уровне. Окончательного ответа нет, но Билл Дэйли нам обещал, что до 15 января нам дадут окончательный ответ по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде, - сказал Ротенберг.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) пройдет с 9 по 25 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал руководителей сборной России – Романа Ротенберга и Олега Знарка.Владислав Третьяк: В январе решится вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в ПхенчханеПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет принято в конце января.Виталий Мутко: Никто не собирается недооценивать доклад Макларена, но у МОК нет претензий к ОКРВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не считает, что России будет отказано в праве участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года.Институт национальных антидопинговых организаций не хочет видеть Россию в олимпийском движенииСегодня была опубликована вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA. В связи с обнародованными данными Институт национальных антидопинговых организаций призвал к жестким санкциям в отношении России.Ричард Паунд: Россия должна иметь в виду, что ее могут отстранить Олимпиады-2018Бывший глава WADA Ричард Паунд высказал свое мнение по поводу второй части доклада Макларена. Он считает, что сборная России может быть отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).Леонид Тягачев: Будут еще проблемы с нашим участием в Олимпиаде в ПхенчханеПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предвидит проблемы с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.Роман Ротенберг: Мы хотим, чтобы и в Санкт-Петербурге, и за его пределами все болели за СКАВице-президент СКА Роман Ротенберг поделился планами развития клуба.Армии спасение. СКА подарил себе на День рождения победу над «Динамо»Армии спасение. СКА подарил себе на День рождения победу над «Динамо»Лучший подарок на 70-летие – сделанная собственными руками победа над принципиальным соперником: у СКА получилось.Александр Кравцов: Медальный прогноз на Олимпиаду будет сформирован после этапа КМ в КорееПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о том, когда будет сформирован медальный зачет для российских биатлонистов на Олимпиаду 2018 года.Роман Ротенберг: Возможно, матчи сборной России на Еврочеллендже проведем в ПетербургеВице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о новом хоккейном комплексе петербургского клуба.СКА планирует начать сезон-2017/18 на домашней площадке финского размераСКА сезон регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 может начать на домашней площадке финского размера.Роман Ротенберг: Рассчитываем, что до плей-офф СКА сможет воспользоваться новым комплексомВице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о новом хоккейном комплексе петербургского клуба.AIBA изменила систему подчета очков в боксерских поединкахМеждународная ассоциация любительского бокса (AIBA) утвердила изменения в правилах, которые теперь будут официально действовать на всех соревнованиях под эгидой ассоциации в 2017 году.Владимир Лутченко: Хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ докатится до футболаОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и ЦСКА Владимира Лутченко.Александр Медведев: Плохо, если игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде, но так будет легче ее выигратьПервый президент КХЛ Александр Медведев поделился своим мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. Напомним, что вопрос участия игроков из сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане находится в стадии рассмотрения.Медальный план сборной России на Олимпиаду-2018 – четыре наградыПравление Союза биатлонистов России утвердило медальный план команды на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.Профсоюз игроков НХЛ отклонил предложение лиги по условиям поездки хоккеистов в Пхенчхан-2018Профсоюз игроков НХЛ не принял сделку, предусматривающую продление срока действия коллективного соглашения с лигой на три сезона в обмен на допуск хоккеистов к Олимпиаде-2018.Вечно молодой Бьорндален и еще 6 причин смотреть Кубок мираВечно молодой Бьорндален и еще 6 причин смотреть Кубок мираВ день старта Кубка мира-2016/17 объясняем, почему вы должны следить за новым биатлонным сезоном.Рене Фазель: Переговоры с НХЛ? Я думал, что будет легчеПрезидент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ходе переговоров по поводу участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхенчхане.Билл Дэйли: Получили информацию от ИИХФ и федераций Канады и СШАЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о переговорах по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Роман Ротенберг
Роман Ротенбергвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018