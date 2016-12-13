Роман Ротенберг: До 15 января будет дан окончательный ответ по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он отметил, что этот вопрос будет решен до 15 января 2017 года.

- Вы следите за тем, как идут переговоры с НХЛ об участии в Олимпиаде? Как важно держать в уме вариант «В», что они не поедут?

- Мы постоянно на связи с коллегами из НХЛ, с вице-президентом Биллом Дэйли. Обсуждаем разные вопросы, возможное сотрудничество. Между ФХР и НХЛ, работу на клубном уровне. Окончательного ответа нет, но Билл Дэйли нам обещал, что до 15 января нам дадут окончательный ответ по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде, - сказал Ротенберг.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) пройдет с 9 по 25 февраля.