«Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».
В составе победителей отличились Зият Пагин и Александр Свитов. У «Нефтехимика»
гол в активе Джеффри Кинрейда.
«Ак Барс» набрал 85 очков и занимает третье место на Востоке. У «Нефтехимика»
55 очков и восьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Ак Барс - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Пайгин (Глинкин, Яруллин), 33:07 (0:1 - бол.). Свитов (Эллиотт, Пайгин), 34:12 (0:2 - бол.). Кинрэйд (Жуков, Лямин), 36:37 (1:2).
Место и дата
13 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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