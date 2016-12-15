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День в истории. Роману Павлюченко – 35 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 декабря исполняется 35 лет нападающему «Урала» Роману Павлюченко. Роман Павлюченко - бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. 24 июля 2013-го нападающий объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Профессиональную карьеру Роман Павлюченко начал в ставропольском «Динамо». Затем играл за волгоградский «Ротор» и московский «Спартак», с которым в сезоне-2002/2003 завоевал Кубок России. Всего за красно-белых Павлюченко провел 141 игру и забил 69 мячей.

С августа 2008-го по февраль 2012 года Павлюченко выступал за «Тоттенхэм», забив в 78 матчах 21 гол. Дважды он был признан лучшим игроком месяца в «Тоттенхеме» (ноябрь 2008-го, февраль 2010-го).

3 февраля 2012 года Павлюченко подписал контракт с московским «Локомотивом» сроком на три с половиной года. В составе железнодорожников Павлюченко выиграл Кубок России-2014/2015, а годом ранее стал бронзовым призером РФПЛ.

В сезоне-2015/2016 Павлюченко играл за «Кубань», а летом 2016-го перешел в «Урал».

Роман Павлюченко выступал за сборную с 2003 года, а всего он сыграл за национальную команду 51 матч, в которых забил 21 мяч. Это третий бомбардирский результат в истории сборной. Выше в списке лучших бомбардиров сборной России только Владимир Бесчастных (26 мячей, 71 игра) и Александр Кержаков (22 гола, 72 игры).

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