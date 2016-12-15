Московское «Динамо» обыграло «Альбу» в Лиге чемпионов
Волейболистки
московского «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дома взяли
верх над румынской «Альбой».
Встреча группы В,
прошедшая в среду в Москве, завершилась волевой победой в четырех партиях
бело-голубых - 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:14). Матч продолжался более двух
часов.
В следующем матче
турнира московское «Динамо» 12 января сыграет в швейцарском Цюрихе с местным «Волеро».
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