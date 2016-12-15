Московское «Динамо» обыграло «Альбу» в Лиге чемпионов

Волейболистки московского «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дома взяли верх над румынской «Альбой».

Встреча группы В, прошедшая в среду в Москве, завершилась волевой победой в четырех партиях бело-голубых - 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:14). Матч продолжался более двух часов.

В следующем матче турнира московское «Динамо» 12 января сыграет в швейцарском Цюрихе с местным «Волеро».