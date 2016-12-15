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«Уралочка» на старте Лиги чемпионов проиграла «Вакифбанку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» с поражения стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, проиграв турецкому «Вакифбанку».

Встреча группы D, прошедшая в Стамбуле в среду, завершилась в четырех партиях со счетом 3-1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:13) в пользу хозяек площадки. Матч продолжался менее двух часов.

В следующем матче турнира «Уралочка-НТМК» 10 января примет немецкий «Дрезднер».

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