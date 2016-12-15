«Уралочка» на старте Лиги чемпионов проиграла «Вакифбанку»
Волейболистки екатеринбургской
«Уралочки-НТМК» с поражения стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов,
проиграв турецкому «Вакифбанку».
Встреча группы D, прошедшая
в Стамбуле в среду, завершилась в четырех партиях со счетом 3-1 (18:25, 25:20,
25:16, 25:13) в пользу хозяек площадки. Матч продолжался менее двух часов.
В следующем матче
турнира «Уралочка-НТМК» 10 января примет немецкий «Дрезднер».
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