Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России
Волейболисты
московского «Динамо» стали последним полуфиналистом Кубка России после победы
над «Газпромом-Югрой» в матче заключительного тура группового этапа Финала
шести.
Встреча, прошедшая в
среду в Сургуте, завершилась победой бело-голубых в трех партиях – 3:0 (25:18,
25:17, 25:21). Встреча продолжалась менее полутора часов.
В полуфиналах, которые пройдут
в пятницу, 16 декабря, «Динамо» сыграет с победителем другой группы - казанским
«Зенитом», а «Белогорье» встретится с новосибирским «Локомотивом».
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