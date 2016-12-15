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Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» стали последним полуфиналистом Кубка России после победы над «Газпромом-Югрой» в матче заключительного тура группового этапа Финала шести.

Встреча, прошедшая в среду в Сургуте, завершилась победой бело-голубых в трех партиях – 3:0 (25:18, 25:17, 25:21). Встреча продолжалась менее полутора часов.

В полуфиналах, которые пройдут в пятницу, 16 декабря, «Динамо» сыграет с победителем другой группы - казанским «Зенитом», а «Белогорье» встретится с новосибирским «Локомотивом».

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