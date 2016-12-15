«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Валенсии»
Баскетболисты
краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» в гостевом матче заключительного,
десятого, тура группового этапа Кубка Европы уступили «Валенсии».
Встреча, прошедшая в
среду в Валенсии, завершилась победой хозяев со счетом 78:77. Победу «Валенсии»
на последней секунде четвертой четверти принес точный трехочковый бросок
француза Антуана Дьо. В составе гостей 19 очков набрал американский форвард
Кевин Джонс.
Таким образом, «Локомотив», ранее досрочно вышедший в топ-16 турнира, потерпел пятое поражение на групповой стадии и финишировал четвертым в квартете. «Валенсия», одержав семь побед, первенствовала в квинтете.
Матч
Валенсия - Локомотив-Кубань - 78:77
Состав
Валенсия: Дублевич (14), Дио (11), Мартинес Р. (10), Ориола (10), Састре (10)
Локомотив-Кубань: Джонс (19), Вуюкас (12), Коллинс (12), Зубков (11)
Место и дата
14 декабря 22:30, Фуенте Сан Луис, Онлайн-трансляция