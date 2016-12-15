«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Валенсии»

Сергей Карасев: «Зениту» было важно занять первое место в группе, чтобы не попасть на «Гран Канарию» и «Локомотив»

Защитник «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).