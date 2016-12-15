Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка- : -Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Валенсии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» в гостевом матче заключительного, десятого, тура группового этапа Кубка Европы уступили «Валенсии».

Встреча, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась победой хозяев со счетом 78:77. Победу «Валенсии» на последней секунде четвертой четверти принес точный трехочковый бросок француза Антуана Дьо. В составе гостей 19 очков набрал американский форвард Кевин Джонс.

Таким образом, «Локомотив», ранее досрочно вышедший в топ-16 турнира, потерпел пятое поражение на групповой стадии и финишировал четвертым в квартете. «Валенсия», одержав семь побед, первенствовала в квинтете.

Матч

Валенсия - Локомотив-Кубань - 78:77

Состав

Валенсия: Дублевич (14), Дио (11), Мартинес Р. (10), Ориола (10), Састре (10)

Локомотив-Кубань: Джонс (19), Вуюкас (12), Коллинс (12), Зубков (11)

Место и дата

14 декабря 22:30, Фуенте Сан Луис, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вырубим – и все». «Зенит» выиграл группу Еврокубка, а Карасев недоволен судьями«Вырубим – и все». «Зенит» выиграл группу Еврокубка, а Карасев недоволен судьями«Советский спорт» – о сложной победе «Зенита» над «Уникахой», которая вывела команду Карасева на первое место в группе.Хоан Пласа: «Уникаха» слишком рано поверила в победу и перестала действовать как командаГлавный тренер «Уникахи» Хоан Пласа поделился мнением о поражении от «Зенита» в матче первого группового раунда Еврокубка (72:82).Василий Карасев: Меня не устраивает отношение судей к «Зениту» в матчах ЕврокубкаГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).Сергей Карасев: «Зениту» было важно занять первое место в группе, чтобы не попасть на «Гран Канарию» и «Локомотив»Защитник «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).33 очка Тиммы помогли «Зениту» обыграть «Уникаху»«Зенит» в матче первого группового этапа Еврокубка победил «Уникаху» со счетом 82:72.БК «Химки» обыграл «Бильбао» в Кубке ЕвропыБК «Химки» дома взял вверх над «Бильбао» в 10-м, заключительном туре группового этапа Кубка Европы.Еврокубок. «Зенит» – «Уникаха» - 82:72. Как это былоМатч Кубка Европы по баскетболу «Зенит» - «Уникаха» на сайте «Советского спорта».Василий Карасев: Против «Уникахи» не сыграют Маркович и СергеевГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о предстоящем матче Кубка Европы против испанской «Уникахи».Саша Обрадович: Игра против «Астаны» получилась отличной в тактическом планеГлавный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович остался доволен действиями подопечных в победном матче Единой лиги ВТБ против «Астаны».«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Астану»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 71:51 в пользу российского клуба.Василий Карасев: «Зенит» всю игру с «Будучностью» противостоял сам себеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка Европы против «Будучности» (97:95).«Нижний Новгород» в гостях одолел «МЗТ Скопье» в Кубке ЕвропыБаскетболисты «Нижнего Новгорода» в гостях обыграли македонский «МЗТ Скопье» в матче девятого тура группового этапа Кубка Европы.«Зенит» на последней секунде вырвал победу над «Будучностью» в Еврокубке«Зенит» в матче группового этапа Еврокубка в Подгорице обыграл «Будучность» со счетом 97:95 (22:23, 23:23, 26:24, 26:25).Саша Обрадович: Эта победа очень важна для нас, и мы постараемся играть еще лучшеГлавный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу своих подопечных над иерусалимским «Хапоэлем» (88:68) в матче 9-го тура группового раунда Кубка Европы.«Локомотив-Кубань» разгромил «Хапоэль» в Кубке Европы«Локомотив-Кубань» дома взял верх над иерусалимским «Хапоэлем» в 9-м туре группового турнира Кубка Европы.Евгений Валиев: «Зенит» хочет занять первое место в группе, чтобы в топ-16 Кубка Европы не попасть на более сильных соперниковФорвард «Зенита» Евгений Валиев поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Европы против «Будучности».Димитрис Итудис: Большую часть матча «Локомотив» играл лучше, а потому заслуженно победилГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение армейцев в матче Единой лиге ВТБ против «Локомотива-Кубань».«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в сезонеМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 83:74 в пользу «Локомотива-Кубани».«Химки» дома обыграли «Альбу»Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли немецкую «Альбу» в домашнем матче восьмого тура группового этапа Кубка Европы. Встреча группы В, прошедшая в среду в Химках, завершилась со счетом 88:77 в пользу подмосковного клуба.Душко Иванович: Агрессия в концовке помогла нам победитьГлавный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментировал победу своей команды над «Альбой» в матче группового этапа Еврокубка (88:77).
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
Еврокубок
Еврокубоктаблицакалендарьстатистикатексты/новости