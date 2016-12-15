«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро», Лаллана оформил дубль
Футболисты «Мидлсбро» в домашнем матче 16-го тура чемпионата
Англии крупно проиграли «Ливерпулю».
Встреча, прошедшая в среду в Мидлсбро на стадионе
«Риверсайд», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе дублем
отметился Адам Лаллана, а еще один мяч провел Дивок Ориги.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 34 очка и догнал в
турнирной таблице «Арсенал». Эти команды делят в турнирной таблице
второе-третье места. У «Мидлсбро» осталось 15 очков. Этот клуб ведет борьбу за
выживание.
В матчах следующего тура 17 декабря примет «Суонси», а «Ливерпуль» 19 декабря на выезде сразится с «Эвертоном».
Матч
Мидлсбро - Ливерпуль - 0:3 (0:1)
Голы
Лаллана 29 (0:1). Ориги 60 (0:2). Лаллана 69 (0:3).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Фабио, Гибсон, де Рон, Клейтон (Лидбиттер, 56), Форшоу, Чемберс, Фишер (Даунинг, 56), Негредо (Роудс, 77), Траоре
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Ловрен, Лаллана (Лейва, 82), Вейналдум (Эжария, 87), Хендерсон, Мане, Милнер, Ориги (Арнольд, 90), Фирмино
Предупреждения:
Гибсон, 69 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
14 декабря 22:45, Риверсайд, Онлайн-трансляция