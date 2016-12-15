«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро», Лаллана оформил дубль

Футболисты «Мидлсбро» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии крупно проиграли «Ливерпулю».

Встреча, прошедшая в среду в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Адам Лаллана, а еще один мяч провел Дивок Ориги.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 34 очка и догнал в турнирной таблице «Арсенал». Эти команды делят в турнирной таблице второе-третье места. У «Мидлсбро» осталось 15 очков. Этот клуб ведет борьбу за выживание.

В матчах следующего тура 17 декабря примет «Суонси», а «Ливерпуль» 19 декабря на выезде сразится с «Эвертоном».