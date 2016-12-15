«Челси» обыграл «Сандерленд» и упрочил лидерство в АПЛ
Футболисты «Сандерленда» в домашнем матче 16-го тура
чемпионата Англии проиграли «Челси» из Лондона.
Встреча, прошедшая в среду в Сандерленде на стадионе
«Стэдиум оф Лайт», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе
точный удар нанес Сеск Фабрегас.
Таким образом, «Челси» набрал 40 очков и увеличил до шести
очков преимущество над ближайшими преследователями – «Ливерпулем» и «Арсеналом».
У «Сандерленда» осталось 11 очков. Этот клуб занимает последнее, 20-е место.
В матчах следующего тура 17 декабря «Сандерленд» примет «Уотфорд», а «Челси» в этот день в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».
Матч
Сандерленд - Челси - 0:1 (0:1)
Голы
Фабрегас 40 (0:1).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, Джонс (Лав, 59), Коне, О'Ши, Кирххофф (Ларссон, 57), Денайер, Джилободжи, ван Анхолт, Янузай, Дефо, Борини (Хазри, 82)
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Канте, Фабрегас, Виллиан (Чалоба, 89), Мозес (Иванович, 90), Педро (Матич, 75), Коста
Предупреждения:
Дефо, 43; О'Ши, 45; Борини, 72 - Педро, 56; Мозес, 90
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
14 декабря 22:45, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция