«Челси» обыграл «Сандерленд» и упрочил лидерство в АПЛ

Футболисты «Сандерленда» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии проиграли «Челси» из Лондона.

Встреча, прошедшая в среду в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный удар нанес Сеск Фабрегас.

Таким образом, «Челси» набрал 40 очков и увеличил до шести очков преимущество над ближайшими преследователями – «Ливерпулем» и «Арсеналом». У «Сандерленда» осталось 11 очков. Этот клуб занимает последнее, 20-е место.

В матчах следующего тура 17 декабря «Сандерленд» примет «Уотфорд», а «Челси» в этот день в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».