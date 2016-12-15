Дубль Эриксена помог «Тоттенхэму» разгромить «Халл Сити»
Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 16-го
тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Халл Сити».
Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт
Лэйн», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем
отметился Кристиан Эриксен. Еще один точный удар нанес Виктор Ваньяма.
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 30 очков и закрепился на
пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Челси», у которого 40
очков.
В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 18 декабря примет «Бернли», а «Халл Сити» днем ранее на выезде сразится с «Вест Хэмом».
Матч
Тоттенхэм - Халл Сити - 3:0 (1:0)
Голы
Эриксен 14 (1:0). Эриксен 64 (2:0). Ваньяма 73 (3:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Уокер, Сиссоко (Онома, 85), Алли (Уинкс, 62), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 74)
Халл Сити: Маршалл, Дэвис, Доусон, Магуайр, Робертсон, Ливермор (Мейлер, 74), Хаддлстоун, Клукас (Мэйсон, 66), Снодграсс (Боуэн, 84), Аль-Мухаммади, Диоманде
Предупреждения:
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
14 декабря 23:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция