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Дубль Эриксена помог «Тоттенхэму» разгромить «Халл Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Халл Сити».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился Кристиан Эриксен. Еще один точный удар нанес Виктор Ваньяма.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 30 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Челси», у которого 40 очков.

В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 18 декабря примет «Бернли», а «Халл Сити» днем ранее на выезде сразится с «Вест Хэмом».

Матч

Тоттенхэм - Халл Сити - 3:0 (1:0)

Голы

Эриксен 14 (1:0). Эриксен 64 (2:0). Ваньяма 73 (3:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Уокер, Сиссоко (Онома, 85), Алли (Уинкс, 62), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 74)

Халл Сити: Маршалл, Дэвис, Доусон, Магуайр, Робертсон, Ливермор (Мейлер, 74), Хаддлстоун, Клукас (Мэйсон, 66), Снодграсс (Боуэн, 84), Аль-Мухаммади, Диоманде

Предупреждения:

нет - Магуайр, 18; Дэвис, 59

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

14 декабря 23:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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