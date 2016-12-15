Дубль Эриксена помог «Тоттенхэму» разгромить «Халл Сити»

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии уверенно обыграли «Халл Сити».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился Кристиан Эриксен. Еще один точный удар нанес Виктор Ваньяма.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 30 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Челси», у которого 40 очков.

В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 18 декабря примет «Бернли», а «Халл Сити» днем ранее на выезде сразится с «Вест Хэмом».