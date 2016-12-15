Гол Сабалеты принес «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом»

Футболисты «Манчестер Сити» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии переиграли «Уотфорд».

Встреча, прошедшая в среду в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе точные удары нанесли Пабло Сабалета и Давид Сильва.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 33 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. 40 очков имеет «Челси», а по 34 – «Ливерпуль» и «Арсенал». У «Уотфорда» осталось 21 очко. Он идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Манчестер Сити» 18 декабря примет «Арсенал», а «Уотфорд» днем ранее на выезде сыграет с «Сандерлендом».