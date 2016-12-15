Гол Сабалеты принес «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом»
Футболисты «Манчестер Сити» в домашнем матче 16-го тура
чемпионата Англии переиграли «Уотфорд».
Встреча, прошедшая в среду в Манчестере на стадионе «Сити оф
Манчестер», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе точные удары нанесли Пабло Сабалета и Давид Сильва.
Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 33 очка и остался на
четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. 40 очков имеет «Челси», а по 34 – «Ливерпуль»
и «Арсенал». У «Уотфорда» осталось 21 очко. Он идет в середине таблицы.
В матчах следующего тура «Манчестер Сити» 18 декабря примет «Арсенал», а «Уотфорд» днем ранее на выезде сыграет с «Сандерлендом».
Матч
Манчестер Сити - Уотфорд - 2:0 (1:0)
Голы
Сабалета 33 (1:0). Силва 86 (2:0).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Клиши, Нолито (Навас, 81), де Брюйне (Сане, 89), Гюндоган (Фернандо, 44), Стерлинг, Силва, Туре
Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос, Янмат (Саксесс, 60), Холебас, Перейра (Суньига, 30), Капу, Гедиура, Игало, Амрабат, Синклер (Дини, 72)
Предупреждения:
Сабалета, 75 - Прёдль, 21; Капу, 73
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
14 декабря 23:00, Этихад, Онлайн-трансляция