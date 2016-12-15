Гол Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Кристал Пэлас»
Футболисты лондонского клуба «Кристал Пэлас» в домашнем
матче 16-го тура чемпионата Англии проиграли «Манчестер Юнайтед».
Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Селхерст
Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «МЮ» вышел вперед в
компенсированное к первому тайму время – отличился Поль Погба. В середине
второго тайма Джеймс Макартур восстановил равенство, но в конце встречи Златан
Ибрагимович принес гостям победу.
Таким образом, «МЮ» набрал 27 очков остался на шестом месте в
турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Челси», у которого 40 очков. «Кристал Пэлас»
имеет 15 очков и ведет борьбу за выживание.
В матчах следующего тура «Кристал Пэлас» 17 декабря примет «Челси», а «Манчестер Юнайтед» в этот день в гостях сыграет с «Вест Бромвичем».
Матч
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (0:1)
Голы
Погба 45 (0:1). МакАртур 66 (1:1). Ибрагимович 88 (1:2).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Данн, Уорд, Келли, МакАртур (Кэмпбелл, 87), Кабай, Заха, Ли Чун Юн (Фрайерс, 80), Фламини (Лэдли, 46), Бентеке Ж.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Дармиан, 52), Джонс, Блинд, Рохо, Мата (Лингард, 70), Кэррик, Эррера, Погба, Ибрагимович, Руни (Рэшфорд, 80)
Предупреждения:
Келли, 45; Делэйни, 72 - Рохо, 38; Погба, 70; Рэшфорд, 84
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
14 декабря 23:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция