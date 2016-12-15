Гол Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Кристал Пэлас»

Футболисты лондонского клуба «Кристал Пэлас» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии проиграли «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «МЮ» вышел вперед в компенсированное к первому тайму время – отличился Поль Погба. В середине второго тайма Джеймс Макартур восстановил равенство, но в конце встречи Златан Ибрагимович принес гостям победу.

Таким образом, «МЮ» набрал 27 очков остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Челси», у которого 40 очков. «Кристал Пэлас» имеет 15 очков и ведет борьбу за выживание.

В матчах следующего тура «Кристал Пэлас» 17 декабря примет «Челси», а «Манчестер Юнайтед» в этот день в гостях сыграет с «Вест Бромвичем».