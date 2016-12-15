«ПСЖ» прошел «Лилль» в Кубке французской лиги
Футболисты «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги
уверенно обыграли «Лилль».
Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де
Пренс», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе дублем
отметился Лукас Моура. Еще один мяч в активе Хесе. У гостей мяч престижа провел
бывший защитник московского «Локомотива» Марко Баша.
Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира,
жеребьевка которого состоится позже.
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