«ПСЖ» прошел «Лилль» в Кубке французской лиги

Футболисты «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги уверенно обыграли «Лилль».

Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился Лукас Моура. Еще один мяч в активе Хесе. У гостей мяч престижа провел бывший защитник московского «Локомотива» Марко Баша.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира, жеребьевка которого состоится позже.