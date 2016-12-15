Месси в 2017 году собирается жениться

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в 2017 году намерен сыграть свадьбу со своей подругой Антонеллой Рокуццо, сообщает mundodeportivo.com со ссылкой на аргентинского журналиста Хуана Пабло Варски.

Точная дата торжества пока держится в тайне, но известно, что свадебная церемония пройдет в аргентинском городе Росарио. Он является родным для Месси и Рокуццо.

Напомним, что Месси и Рокуццо знакомы с детства. Пара воспитывает двоих сыновей – четырехлетнего Тиаго и годовалого Матео.

Месси в составе «Барселоны» восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза - Кубок страны, четыре раза - Лигу чемпионов, три раза - Суперкубок УЕФА и три раза - Клубный чемпионат мира, а также пять раз признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА.