Месси в 2017 году собирается жениться
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в
2017 году намерен сыграть свадьбу со своей подругой Антонеллой Рокуццо,
сообщает mundodeportivo.com со ссылкой на аргентинского журналиста Хуана Пабло
Варски.
Точная дата торжества пока держится в тайне, но известно,
что свадебная церемония пройдет в аргентинском городе Росарио. Он является
родным для Месси и Рокуццо.
Напомним, что Месси и Рокуццо знакомы с детства. Пара
воспитывает двоих сыновей – четырехлетнего Тиаго и годовалого Матео.
Месси в составе «Барселоны» восемь раз выигрывал чемпионат
Испании, четыре раза - Кубок страны, четыре раза - Лигу чемпионов, три раза -
Суперкубок УЕФА и три раза - Клубный чемпионат мира, а также пять раз
признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА.