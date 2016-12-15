Дабл-дабл Мозгова не помог «Лейкерс» в матче с «Бруклином»
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче
регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Бруклину».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на паркете «Барклайс-центра»,
завершилась со счетом 107:97 в пользу хозяев паркета. В их составе 23 очка
набрал Боян Богданович. У гостей 16 очков в активе Лу Уильямса.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в
стартовой пятерке, отыграл 32 минуты, оформил дабл-дабл – 12 очков и 13
подборов. Также в активе россиянина перехват и блокшот.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 17 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Бруклин» 17 декабря в 03:00 (мск) на выезде встретится с «Орландо».
Матч
Место и дата
15 декабря 03:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция