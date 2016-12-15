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Дабл-дабл Мозгова не помог «Лейкерс» в матче с «Бруклином»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Бруклину».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на паркете «Барклайс-центра», завершилась со счетом 107:97 в пользу хозяев паркета. В их составе 23 очка набрал Боян Богданович. У гостей 16 очков в активе Лу Уильямса.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, отыграл 32 минуты, оформил дабл-дабл – 12 очков и 13 подборов. Также в активе россиянина перехват и блокшот.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 17 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией», а «Бруклин» 17 декабря в 03:00 (мск) на выезде встретится с «Орландо».

Матч

Бруклин - Лейкерс - 107:97

Место и дата

15 декабря 03:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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