День в истории. Чиди Одиа – 33 года!

17 декабря свой 33-й день рождения отмечает бывший защитник сборной Нигерии и московского ЦСКА Чиди Одиа.

Чиди Одиа выступал в клубах на родине, но наибольшую известность получил, выступая за молдавский «Шериф» и московский ЦСКА.

В составе клуба из Тирасполя Одиа выступал в 2000-2004 годах. За эот время он четыре раза выиграл национальный чемпионат, дважды национальный кубок и по разу – Суперкубок Молдавии и Кубок чемпионов Содружества.

За ЦСКА Одиа выступал в 2004-2012 годах. Один дважды выигрывал чемпионат России (2005, 2006), четырежды национальный Кубок (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09), трижды Суперкубок России (2004, 2006, 2009) и один раз Кубок УЕФА (2004/2005).