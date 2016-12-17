День в истории. Чиди Одиа – 33 года!
17 декабря свой 33-й день рождения отмечает бывший защитник
сборной Нигерии и московского ЦСКА Чиди Одиа.
Чиди Одиа выступал в клубах на родине, но наибольшую
известность получил, выступая за молдавский «Шериф» и московский ЦСКА.
В составе клуба из Тирасполя Одиа выступал в 2000-2004
годах. За эот время он четыре раза выиграл национальный чемпионат, дважды
национальный кубок и по разу – Суперкубок Молдавии и Кубок чемпионов
Содружества.
За ЦСКА Одиа выступал в 2004-2012 годах. Один дважды
выигрывал чемпионат России (2005, 2006), четырежды национальный Кубок (2004/05,
2005/06, 2007/08, 2008/09), трижды Суперкубок России (2004, 2006, 2009) и один
раз Кубок УЕФА (2004/2005).
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