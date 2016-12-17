Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Кристал Пэлас- : -Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Чиди Одиа – 33 года!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 декабря свой 33-й день рождения отмечает бывший защитник сборной Нигерии и московского ЦСКА Чиди Одиа.

Чиди Одиа выступал в клубах на родине, но наибольшую известность получил, выступая за молдавский «Шериф» и московский ЦСКА.

В составе клуба из Тирасполя Одиа выступал в 2000-2004 годах. За эот время он четыре раза выиграл национальный чемпионат, дважды национальный кубок и по разу – Суперкубок Молдавии и Кубок чемпионов Содружества.

За ЦСКА Одиа выступал в 2004-2012 годах. Один дважды выигрывал чемпионат России (2005, 2006), четырежды национальный Кубок (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09), трижды Суперкубок России (2004, 2006, 2009) и один раз Кубок УЕФА (2004/2005).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нигерийский нападающий «Эйпена» отказался от перехода в ЦСКАНападающий бельгийского клуба «Эйпен» Анри Оникуру отказался от перехода в московский ЦСКА.ФИФА расширила дисквалификацию ЕременкоДисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисквалификацию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, сообщает пресс-служба ФИФА.Агент Маркова: Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к ЕвгениюАндрей Талаев, агент форварда «Тосно» Евгения Маркова, рассказал об интересе к футболисту тосненского клуба.ЦСКА нашел замену Траоре в «Тосно»Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий в ЦСКА на правах аренды, в зимнее трансферное окно может покинуть стан армейцев.ЦСКА на зимних сборах проведет 9 контрольных матчейФутболисты ЦСКА все три испанских сбора проведут в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт армейцев.Роман Бабаев: Ищем нападающего на всех трансферных рынках всех континентовГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился планами на зимнее трансферное окно.Роман Бабаев: ЦСКА хочет взять нападающего, который усилит команду – классного игрокаГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах столичного клуба на грядущее трансферное окно.Марио Фернандес может перейти в «Барселону»Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике продолжает настаивать на покупке крайнего защитника в грядущее трансферное окно.Агент: Муса намерен остаться в «Лестере», переговоры с ЦСКА не ведемАгент нападающего «Лестора» Ахмеда Мусы Тони Харрис сообщил, что футболист не вернется в ЦСКА, за который выступал ранее.Александр Бубнов: Гончаренко будет не сложно адаптироваться в ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.Муса не вернется в ЦСКАНападающий «Лестера» Ахмед Муса не вернется в ЦСКА, сообщает Bobsoccer.Васин вернулся в ЦСКАЗащитник Виктор Васин, права на которого принадлежат ЦСКА, вернулся из «Уфы» в армейский клуб, сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.«О» пишем, «а» в уме. Тренер ЦСКА и еще 3 спортсмена со «спорными» фамилиями«О» пишем, «а» в уме. Тренер ЦСКА и еще 3 спортсмена со «спорными» фамилиямиПока вся страна пишет фамилию Виктора Гончаренко через «о» в ЦСКА уверяют, что тренер сам просил делать это через «а».ЦСКА намерен арендовать МусуЦСКА рассматривает вариант аренды бывшего форварда команды Ахмеда Мусы, который с лета 2016 года выступает за «Лестер», сообщают «Известия».Виктор Гончаренко: Траоре наверняка вернется в «Монако». Уход Дзагоева – это слухГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сделал несколько заявлений о будущем игроков армейского клуба.«Суонси» и «Саутгемптон» поборются с «Эвертоном» за ДзагоеваНа полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева претендуют «Суонси» и «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.Александр Бубнов: У наших команд есть все возможности пройти соперников по ЛЕАлександр Бубнов: У наших команд есть все возможности пройти соперников по ЛЕФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» обсудил все главные футбольные новости недели.Полиция изъяла муляж гранаты и 175 патронов в ходе обыска у фанатов ЦСКАМосковская полиция провела обыск у фанатов московского ЦСКА. В результате было изъято 175 патронов и муляж гранаты.Сколько очков весной должен набрать «Спартак», чтобы стать чемпионом?Сколько очков весной должен набрать «Спартак», чтобы стать чемпионом?«Советский спорт» подсчитал примерное количество очков, которое необходимо набрать «Спартаку», чтобы финишировать первым.Массимо Каррера: «Зенит» – самая сильная команда России. Потом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и мыГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о главных соперниках красно-белых в чемпионате России.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Чиди Одиа
Чиди Одиавсе новости