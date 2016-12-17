День в истории. Елизавете Туктамышевой – 20 лет!
17 декабря исполняется 20 лет российской фигуристке
Елизавете Туктамышевой.
Елизавета выступает в одиночном катании. Наибольшего успеха
она добилась в 2015 году, когда выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и
серебро командного чемпионата мира.
Кроме того, Елизавета Туктамышева – чемпионка России-2013,
бронзовый призер чемпионата Европы-2013. победительница финала Гран-при
сезона-2014/2015.
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