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День в истории. Елизавете Туктамышевой – 20 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 декабря исполняется 20 лет российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

Елизавета выступает в одиночном катании. Наибольшего успеха она добилась в 2015 году, когда выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и серебро командного чемпионата мира.

Кроме того, Елизавета Туктамышева – чемпионка России-2013, бронзовый призер чемпионата Европы-2013. победительница финала Гран-при сезона-2014/2015.

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