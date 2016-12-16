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ЦСКА дома обыграл «Барселону» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Барселоной» завершился. Итоговый счет матча - 92:76 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Кори Хиггинс, который набрал 23 очка. У «Барселоны» в активе Виктора Клавева. Таким образом, ЦСКА упрочил свое лидерство в турнирной таблице. «Барселона» на данный момент не входит в топ-8.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Евролига
Регулярный чемпионат
12-й тур 

Матч

ЦСКА - Барселона - 92:76

Место и дата

16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция



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