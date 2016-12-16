ЦСКА дома обыграл «Барселону» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Барселоной» завершился. Итоговый счет матча - 92:76 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самым результативным стал Кори Хиггинс, который набрал 23 очка. У «Барселоны» в активе Виктора Клавева. Таким образом, ЦСКА упрочил свое лидерство в турнирной таблице. «Барселона» на данный момент не входит в топ-8.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Регулярный чемпионат
12-й тур
16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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