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«Хоффенхайм» и «Боруссия» из Дортмунда сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Хоффенхнайма» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.

Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена», завершилась со счетом 2:2. Хозяева дважды выходили вперед после ударов Марка Ута и Сандро Вагнера. Гости сравняли счет стараниями Марио Гетце и Пьера-Эмерика Обамейянга. При этом, начиная с 41-й минуты «Боруссия» играла вдесятером – за две желтые карточки с поля был удален Марко Ройс.

Таким образом, «Хоффенхайм» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 15 матчей, набрал 27 очков и догнал в турнирной таблице «Герту», с которой делит третье-четвертое места. Однако клуб из Берлина имеет матч в запасе. У «Боруссии» стало 26 очков.

В матчах следующего тура «Хоффенхайм» 21 декабря примет «Вердер», а «Боруссия» днем ранее примет «Аугсбург».

Матч

Хоффенхайм - Боруссия - 2:2 (2:1)

Голы

Ют 3 (1:0). Гётце 11 (1:1). Вагнер 20 (2:1). Обамеянг 48 (2:2).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Зюле Н., Тольян, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Руди, Демирбай (Атик, 61), Амири, Вагнер, Ют (Крамарич, 58)

Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Бендер, Шмельцер, Бартра, Пулишич (Рамос, 83), Ройс, Вайгль, Гётце, Дембеле (Мор, 69), Обамеянг (Мерино, 90)

Предупреждения:

Зюле Н., 30; Хюбнер, 39; Демирбай, 58; Руди, 86; Фогт, 86 - Ройс, 9; Бартра, 27

Удаления:

нет - Ройс, 41

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

16 декабря 22:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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