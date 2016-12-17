«Хоффенхайм» и «Боруссия» из Дортмунда сыграли вничью
Футболисты «Хоффенхнайма» в домашнем матче 15-го тура
чемпионата Германии сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.
Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме на стадионе
«Райн-Некар-Арена», завершилась со счетом 2:2. Хозяева дважды выходили вперед
после ударов Марка Ута и Сандро Вагнера. Гости сравняли счет стараниями Марио
Гетце и Пьера-Эмерика Обамейянга. При этом, начиная с 41-й минуты «Боруссия»
играла вдесятером – за две желтые карточки с поля был удален Марко Ройс.
Таким образом, «Хоффенхайм» продлил беспроигрышную серию в
чемпионате до 15 матчей, набрал 27 очков и догнал в турнирной таблице «Герту»,
с которой делит третье-четвертое места. Однако клуб из Берлина имеет матч в
запасе. У «Боруссии» стало 26 очков.
В матчах следующего тура «Хоффенхайм» 21 декабря примет «Вердер», а «Боруссия» днем ранее примет «Аугсбург».
Матч
Хоффенхайм - Боруссия - 2:2 (2:1)
Голы
Ют 3 (1:0). Гётце 11 (1:1). Вагнер 20 (2:1). Обамеянг 48 (2:2).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Зюле Н., Тольян, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Руди, Демирбай (Атик, 61), Амири, Вагнер, Ют (Крамарич, 58)
Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Бендер, Шмельцер, Бартра, Пулишич (Рамос, 83), Ройс, Вайгль, Гётце, Дембеле (Мор, 69), Обамеянг (Мерино, 90)
Предупреждения:
Зюле Н., 30; Хюбнер, 39; Демирбай, 58; Руди, 86; Фогт, 86 - Ройс, 9; Бартра, 27
Удаления:
нет - Ройс, 41
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
16 декабря 22:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция