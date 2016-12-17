«Хоффенхайм» и «Боруссия» из Дортмунда сыграли вничью

Футболисты «Хоффенхнайма» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.

Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена», завершилась со счетом 2:2. Хозяева дважды выходили вперед после ударов Марка Ута и Сандро Вагнера. Гости сравняли счет стараниями Марио Гетце и Пьера-Эмерика Обамейянга. При этом, начиная с 41-й минуты «Боруссия» играла вдесятером – за две желтые карточки с поля был удален Марко Ройс.

Таким образом, «Хоффенхайм» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 15 матчей, набрал 27 очков и догнал в турнирной таблице «Герту», с которой делит третье-четвертое места. Однако клуб из Берлина имеет матч в запасе. У «Боруссии» стало 26 очков.

В матчах следующего тура «Хоффенхайм» 21 декабря примет «Вердер», а «Боруссия» днем ранее примет «Аугсбург».