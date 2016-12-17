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Александр Третьяков: Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться на ЧМ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков признался, что ситуация с переносом из Сочи чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону никак на него не повлияла, он готов участвовать в соревнованиях на любой трассе мира.

«Если честно, на меня все эти события – доклад Макларена, заявления о бойкоте и лишении Сочи чемпионата мира - никак не повлияли. Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться. Мне все они нравятся, в каждой есть что-то интересное!», - приводит «Р-Спорт» слова Третьякова.

Девятого декабря была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на ОИ-2014. После этого от участия в чемпионате мира 2017 года в Сочи отказалась сборная Латвии по скелетону. Во вторник Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) лишила Сочи права проведения ЧМ-2017.

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