Александр Третьяков: Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться на ЧМ
Олимпийский чемпион
Сочи Александр Третьяков признался, что ситуация с переносом из Сочи чемпионата
мира 2017 года по бобслею и скелетону никак на него не повлияла, он готов
участвовать в соревнованиях на любой трассе мира.
«Если честно, на
меня все эти события – доклад Макларена, заявления о бойкоте и лишении Сочи
чемпионата мира - никак не повлияли. Мне вообще без разницы, на какой трассе
соревноваться. Мне все они нравятся, в каждой есть что-то интересное!», -
приводит «Р-Спорт» слова Третьякова.
Девятого декабря была
представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного
антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что
более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
допинг-пробами на ОИ-2014. После этого от участия в чемпионате мира 2017 года в
Сочи отказалась сборная Латвии по скелетону. Во вторник Международная федерация
бобслея и скелетона (IBSF) лишила Сочи права проведения ЧМ-2017.