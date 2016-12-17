«Зенит» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России
Волейболисты казанского
«Зенита» обыграли московское «Динамо» и вышли в финал Кубка России.
Встреча, прошедшая в
пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28,
25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским
«Локомотивом».
«Локомотив» в своем полуфинале
в пятницу победил в четырех партиях «Белогорье» со счетом 3:1 (32:30, 25:23,
23:25, 25:19).
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