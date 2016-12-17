«Зенит» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» и вышли в финал Кубка России.

Встреча, прошедшая в пятницу в Сургуте, закончилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:18, 30:28, 25:23) в пользу «Зенита», который в субботу в финале встретится с новосибирским «Локомотивом».

«Локомотив» в своем полуфинале в пятницу победил в четырех партиях «Белогорье» со счетом 3:1 (32:30, 25:23, 23:25, 25:19).