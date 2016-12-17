«Лейкерс» обыграли «Филадельфию», Мозгов набрал 4 очка
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче
регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Филадельфию».
Встреча, прошедшая в Филадельфии на паркете «Веллс
Фарго-центра», завершилась со счетом 100:89 в пользу «Лос-Анджелеса». В его
составе 25 очков набрал Джулиус Рэндл. Отметим, что «Лейкерс» прервали
8-матчевую серию поражений.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал
матч в стартовой пятерке, набрал четыре очка, сделал пять подборов, отдал
результативный пас и окончил матч с показателем полезности «плюс 14».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 18 декабря в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Кливлендом», а «Филадельфия» 19 декабря в 02:00 (мск) примет «Бруклин».
Матч
Филадельфия - Лейкерс - 89:100
Место и дата
17 декабря 04:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция