«Лейкерс» обыграли «Филадельфию», Мозгов набрал 4 очка

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Филадельфию».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на паркете «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 100:89 в пользу «Лос-Анджелеса». В его составе 25 очков набрал Джулиус Рэндл. Отметим, что «Лейкерс» прервали 8-матчевую серию поражений.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, набрал четыре очка, сделал пять подборов, отдал результативный пас и окончил матч с показателем полезности «плюс 14».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 18 декабря в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Кливлендом», а «Филадельфия» 19 декабря в 02:00 (мск) примет «Бруклин».