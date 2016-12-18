День в истории. Илье Авербуху – 43 года!

18 декабря свой 43-й день рождения отмечает известный российский фигурист, ныне предприниматель Илья Авербух.

В 1990 и 1992 годах в паре с Мариной Анисиной Илья Авербух стал двукратным чемпионом мира среди юниоров в танцах на льду, но затем составил дуэт с Ириной Лобачевой.

В 1995 году они переехали в США, где жили и тренировались вплоть до Олимпиады 2002 года.

В феврале 2002 года пара Лобачева – Авербух завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а также выиграла чемпионат мира.

Пара осталась в любительском спорте еще на один сезон, выиграла чемпионат Европы и стала второй на чемпионате мира.