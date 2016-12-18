Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Реал- : -Касима Антлерс
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Илье Авербуху – 43 года!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 декабря свой 43-й день рождения отмечает известный российский фигурист, ныне предприниматель Илья Авербух.

В 1990 и 1992 годах в паре с Мариной Анисиной Илья Авербух стал двукратным чемпионом мира среди юниоров в танцах на льду, но затем составил дуэт с Ириной Лобачевой.

В 1995 году они переехали в США, где жили и тренировались вплоть до Олимпиады 2002 года.

В феврале 2002 года пара Лобачева – Авербух завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а также выиграла чемпионат мира.

Пара осталась в любительском спорте еще на один сезон, выиграла чемпионат Европы и стала второй на чемпионате мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пыткуСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.Илья Авербух: Медведева может показывать еще больше, у нее огромный потенциалСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер Илья Авербух прокомментировал мировой рекорд Евгении Медведевой, установленный на финале Гран-при в Марселе.Илья Авербух: Четыре фигуристки в финале серии – это и приятный фактТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что борьба за победу в финале Гран-при развернется между российскими фигуристками.Илья Авербух: Уровень Медведевой недосягаем для соперницТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что россиянка Евгения Медведева останется безоговорочным лидером сезона в женском одиночном катании.Илья Авербух: Липницкая выглядит очень хорошо с точки зрения внешней эстетикиХореограф Илья Авербух высказался о перспективах олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в нынешнем сезоне.Илья Авербух: Выступление Жени в Канаде – лучший ответ пропагандистским атакамИлья Авербух: Выступление Жени в Канаде – лучший ответ пропагандистским атакамХореограф-постановщик программ Евгении Медведевой – о триумфальном выступлении чемпионки мира на этапе «Гран-при» в Канаде.Илья Авербух: Медведеву воспринимают как чемпионку мира и законодательницу мод в фигурном катанииТренер Илья Авербух оценил выступление чемпионки мира Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при в Канаде.И не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в КанадеИ не хочется дышать... Евгения Медведева начинает сезон с яркой победы в КанадеСпустя год после сенсационного взлета на «Гран-при» в США чемпионка мира вновь покоряет Северную Америку — на сей раз ее канадскую часть.Илья Авербух: Женя Медведева — лицо России. С ее помощью я говорю с миромИлья Авербух: Женя Медведева — лицо России. С ее помощью я говорю с миромИзвестный продюсер и хореограф рассказал Sovsport.ru о поставленных им новых программах чемпионки мира и Европы.Илья Авербух: Короткая программа Медведевой станет продолжением темы прошлой произвольнойРоссийский тренер-хореограф по фигурному катанию Илья Авербух сообщил, что короткая программа, поставленная им чемпионке мира 2016 года в одиночном катании Евгении Медведевой, станет своего рода продолжением темы произвольной программы прошлого сезона.Илья Авербух: Ковтуну нужно немного повзрослетьСеребряный призер Олимпийских игр-2002 Илья Авербух дал оценку выступлению российских фигуристов на чемпионате мира-2016 в Бостоне.Илья Авербух: Выступление Медведевой – большое искусствоИлья Авербух: Выступление Медведевой – большое искусствоПризер Олимпиады-2002 Илья Авербух в интервью Sovsport.ru проанализировал выступление сборной России в одиночном катании на чемпионате мира.Илья Авербух: Голд объективно лидирует, не надо искать происковСеребряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал итоги короткой программы у женщин на чемпионате мира в Бостоне.Илья Авербух: Все три наши фигуристки способны выиграть чемпионат мираИлья Авербух: Все три наши фигуристки способны выиграть чемпионат мираПризер Олимпиады-2002, известный хореограф Илья Авербух в интервью Sovsport.ru оценил перспективы россиянок перед произвольной программой.Илья Авербух: Синицина и Кацалапов откатали неплохо, но чуда не произошлоСеребряный призер Олимпийских игр Илья Авербух оценил выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне.Илья Авербух: Думаю, в новом сезоне продолжу работать с МедведевойСеребряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух сообщил, что продолжит работать с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.Илья Авербух: Боброва попалась на допинге из-за халатности врачейПоложительный допинг-тест российской фигуристки Екатерины Бобровой – это результат халатности врачей. Об этом заявил серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух.Илья Авербух: Думаю, что федерация поднимет вопрос замены третьего номера сборной у женщинПризер Олимпийских игр 2002 годапредположил, что Федерация фигурного катания на коньках России может рассмотреть вопрос замены третьего номера сборной у женщин перед чемпионатом мира.Илья Авербух: Евгения Медведева это не какой-то спецпроект по выращиванию фигуристкиПризер Олимпийских игр 2002 года заявил, что чемпионку Европы Евгению Медведеву нельзя ставить в ряд мимолетных взлетов и падений.Илья Авербух: Медведева – настоящее явление в российском фигурном катанииИлья Авербух: Медведева – настоящее явление в российском фигурном катанииИзвестный хореограф Илья Авербух обозначил долгосрочные перспективы Медведевой и высказался на тему сдерживания веса у фигуристок.

Илья Авербух
Илья Авербухвсе новости