День в истории. Илье Авербуху – 43 года!
18 декабря свой 43-й день рождения отмечает известный
российский фигурист, ныне предприниматель Илья Авербух.
В 1990 и 1992 годах в паре с Мариной Анисиной Илья Авербух
стал двукратным чемпионом мира среди юниоров в танцах на льду, но затем
составил дуэт с Ириной Лобачевой.
В 1995 году они переехали в США, где жили и тренировались
вплоть до Олимпиады 2002 года.
В феврале 2002 года пара Лобачева – Авербух завоевала
серебряные медали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а также выиграла
чемпионат мира.
Пара осталась в любительском спорте еще на один сезон,
выиграла чемпионат Европы и стала второй на чемпионате мира.
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