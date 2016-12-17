Гол Косты принес «Челси» победу над «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» (0:1) в 17-м туре чемпионата Англии.
Единственный гол на 43-й минуте забил нападающий гостей Диего Коста.
«Синие» одержали 11-ю победу в АПЛ подряд, что является повторением клубного рекорда.
Команда Антонио Конте с 43 очками упрочила лидерство в турнире, ее сегодняшний соперник с 15 баллами – на 16-й позиции.
В следующем туре «Челси» 26 декабря примет «Борнмут», а «Кристал Пэлас» в тот же день сыграет на выезде с «Уотфордом».
Матч
Кристал Пэлас - Челси - 0:1 (0:1)
Голы
Коста 44 (0:1).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Фрайерс, 84), Делэйни, Уорд, Данн, Лэдли, Панчон (Таунсенд, 77), Кабай (Кэмпбелл, 79), МакАртур, Заха, Бентеке Ж.
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Матич, Виллиан (Фабрегас, 64), Мозес (Иванович, 79), Азар, Канте, Коста (Батшуайи, 89)
Предупреждения:
Уорд, 17; Делэйни, 82 - Коста, 22; Канте, 60; Фабрегас, 90
Судья:
Jon Moss
Место и дата
17 декабря 15:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция