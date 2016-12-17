Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место, победил Фуркад
На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия)
состоялась гонка преследования у мужчин. Российский биатлонист Антон Шипулин
занял второе место, победил француз Мартен Фуркад.
На последнем огневом рубеже Фуркад был точен, а преследовавший
лидера Шипулин промахнулся и в итоге стал вторым, отстав на 30,2 секунды. Третье место у еще одного француза Квентина
Фийона-Майе. Отметим, что Фуркад в сотый раз поднимется на подиум на этапе Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира
Нове Место (Чехия)
Гонка преследования
Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) 32.53,6 (1)
2. Антон Шипулин (Россия) + 30,2
3. Квентин Фийон-Майе (Франция) + 38,3 (0)
4. Симон Шемпп (Германия) + 38,4 (0)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.02,7 (3)...
11. Евгений Гараничев (Россия) + 1.28,3 (0)...
14. Максим Цветков (Россия) + 1.41,0 (2)
32. Матвей Елисеев (Россия) + 2.37,3 (2)...
34. Антон Бабиков (Россия) + 2.55,7 (3)...
47. Дмитрий Малышко (Россия) + 4.07,9 (3)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.