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Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место, победил Фуркад

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялась гонка преследования у мужчин. Российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место, победил француз Мартен Фуркад.

На последнем огневом рубеже Фуркад был точен, а преследовавший лидера Шипулин промахнулся и в итоге стал вторым, отстав на 30,2 секунды. Третье место у еще одного француза Квентина Фийона-Майе. Отметим, что Фуркад в сотый раз поднимется на подиум на этапе Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира

Нове Место (Чехия)

Гонка преследования

Мужчины 

1. Мартен Фуркад (Франция) 32.53,6 (1)

2. Антон Шипулин (Россия) + 30,2

3. Квентин Фийон-Майе (Франция) + 38,3 (0)

4. Симон Шемпп (Германия) + 38,4 (0) 

5. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.02,7 (3)...

11. Евгений Гараничев (Россия) + 1.28,3 (0)...

14. Максим Цветков (Россия) + 1.41,0 (2) 

32. Матвей Елисеев (Россия) + 2.37,3 (2)...

34. Антон Бабиков (Россия) + 2.55,7 (3)...

47. Дмитрий Малышко (Россия) + 4.07,9 (3)

 «Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


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