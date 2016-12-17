«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал победителем Кубка России
Финал Кубка России по волейболу среди мужчин между
новосибирским «Локомотивом» и казанским «Зенитом» завершился победой «Зенита».
Счет по партиям – 3:1.
Счет в партиях - 25:20, 25:17,
21:25, 25:17 в пользу «Зенита». Напомним, что финальный матч состоялся в
Сургуте.
Для «Зенита» это четвертая победа в Кубке России и третья
победа подряд.
Волейбол. Кубок России
Мужчины. Финал шести
Сургут.
Финал
«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань»
(Казань) - 1:3 (20:25, 17:25, 25:21, 17:25)
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