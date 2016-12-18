Гол Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче 17-го тура чемпионата
Италии переиграли «Рому» из Рима.
Встреча, прошедшая в субботу в Турине на стадионе «Ювентус»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе точный удар в
первом тайме нанес Гонсало Игуаин.
Таким образом, «Ювентус» набрал 42 очка и увеличил до семи
очков преимущество над «Ромой», которая идет второй.
В матчах следующего тура «Ювентус» 22 декабря в гостях
сыграет с «Кротоне», а «Рома» в этот день примет «Кьево».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Рома».
Матч
Голы
Игуаин 14 (1:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Лихтштайнер (Бардзальи, 68), Алекс, Ругани, Стураро, Хедира, Пьянич (Куадрадо, 52), Маркизио, Игуаин (Дибала, 81), Манджукич
Рома: Щесны, Рюдигер, Фацио, Манолас (Бруно Перес, 85), Эмерсон, Строотман, Де Росси (Эль-Шаарави, 72), Наингголан, Герсон (Салах, 46), Перотти, Джеко
Предупреждения:
Ругани, 27; Алекс, 78; Стураро, 90 - Де Росси, 12; Джеко, 17; Герсон, 29; Наингголан, 89; Рюдигер, 90
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
17 декабря 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция