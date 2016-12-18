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Гол Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии переиграли «Рому» из Рима.

Встреча, прошедшая в субботу в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе точный удар в первом тайме нанес Гонсало Игуаин.

Таким образом, «Ювентус» набрал 42 очка и увеличил до семи очков преимущество над «Ромой», которая идет второй.

В матчах следующего тура «Ювентус» 22 декабря в гостях сыграет с «Кротоне», а «Рома» в этот день примет «Кьево».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Рома».

Матч

Ювентус - Рома - 1:0 (1:0)

Голы

Игуаин 14 (1:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Лихтштайнер (Бардзальи, 68), Алекс, Ругани, Стураро, Хедира, Пьянич (Куадрадо, 52), Маркизио, Игуаин (Дибала, 81), Манджукич

Рома: Щесны, Рюдигер, Фацио, Манолас (Бруно Перес, 85), Эмерсон, Строотман, Де Росси (Эль-Шаарави, 72), Наингголан, Герсон (Салах, 46), Перотти, Джеко

Предупреждения:

Ругани, 27; Алекс, 78; Стураро, 90 - Де Росси, 12; Джеко, 17; Герсон, 29; Наингголан, 89; Рюдигер, 90

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

17 декабря 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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