Гол Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии переиграли «Рому» из Рима.

Встреча, прошедшая в субботу в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе точный удар в первом тайме нанес Гонсало Игуаин.

Таким образом, «Ювентус» набрал 42 очка и увеличил до семи очков преимущество над «Ромой», которая идет второй.

В матчах следующего тура «Ювентус» 22 декабря в гостях сыграет с «Кротоне», а «Рома» в этот день примет «Кьево».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ювентус» - «Рома».