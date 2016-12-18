«Севилья» разгромила «Малагу» и обошла «Барселону»
Футболисты «Севильи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата
Испании уверенно обыграли «Малагу».
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон
Санчес Писхуан», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе два
мяча забил Лусиано Вьетто, а по мячу провели Виссам Бен-Йедер и Витоло. У
гостей отличился Сандро Рамирес.
Таким образом, «Севилья» набрала 33 очка и вышла на второе
место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив «Барселону» (31 очко).
Лидирует «Реал», у которого 37 очков. У «Малаги» осталось 21 очко. Она идет в
середине таблицы.
В матчах следующего тура «Севилья» 7 января 2017 года в гостях сыграет с «Реалом Сосьедадом», а «Малага» в этот день будет гостить у «Сельты».
Матч
Голы
Вьетто 25 (1:0). Вьетто 28 (2:0). Бен Йеддер 34 (3:0). Витоло 36 (4:0). Рамирес 64 (4:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Рами, Меркадо (Колоджичак, 46), Пареха (Краневиттер, 46), Витоло, Сарабиа, Н'Зонзи, Иборра, Насри, Бен Йеддер (Гонсалес Д., 67), Вьетто
Малага: Бойко, Рикка (Ресио, 46), Льоренте, Вильянуэва, Росалес, Торрес, Камачо, Хуанпи (Онтиверос, 46), Карлос (Кастро, 66), Форналс, Рамирес
Предупреждения:
Пареха, 29; Н'Зонзи, 58; Рами, 61 - Онтиверос, 71; Росалес, 82; Вильянуэва, 90
Удаления:
Рами, 61 - нет
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
17 декабря 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция