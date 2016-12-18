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«Севилья» разгромила «Малагу» и обошла «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Севильи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Малагу».

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе два мяча забил Лусиано Вьетто, а по мячу провели Виссам Бен-Йедер и Витоло. У гостей отличился Сандро Рамирес.

Таким образом, «Севилья» набрала 33 очка и вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив «Барселону» (31 очко). Лидирует «Реал», у которого 37 очков. У «Малаги» осталось 21 очко. Она идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Севилья» 7 января 2017 года в гостях сыграет с «Реалом Сосьедадом», а «Малага» в этот день будет гостить у «Сельты».

Матч

Севилья - Малага - 4:1 (4:0)

Голы

Вьетто 25 (1:0). Вьетто 28 (2:0). Бен Йеддер 34 (3:0). Витоло 36 (4:0). Рамирес 64 (4:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Рами, Меркадо (Колоджичак, 46), Пареха (Краневиттер, 46), Витоло, Сарабиа, Н'Зонзи, Иборра, Насри, Бен Йеддер (Гонсалес Д., 67), Вьетто

Малага: Бойко, Рикка (Ресио, 46), Льоренте, Вильянуэва, Росалес, Торрес, Камачо, Хуанпи (Онтиверос, 46), Карлос (Кастро, 66), Форналс, Рамирес

Предупреждения:

Пареха, 29; Н'Зонзи, 58; Рами, 61 - Онтиверос, 71; Росалес, 82; Вильянуэва, 90

Удаления:

Рами, 61 - нет

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

17 декабря 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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