«Севилья» разгромила «Малагу» и обошла «Барселону»

Футболисты «Севильи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Малагу».

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе два мяча забил Лусиано Вьетто, а по мячу провели Виссам Бен-Йедер и Витоло. У гостей отличился Сандро Рамирес.

Таким образом, «Севилья» набрала 33 очка и вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив «Барселону» (31 очко). Лидирует «Реал», у которого 37 очков. У «Малаги» осталось 21 очко. Она идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Севилья» 7 января 2017 года в гостях сыграет с «Реалом Сосьедадом», а «Малага» в этот день будет гостить у «Сельты».