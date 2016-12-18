«Лейкерс» уступили «Кливленду», Мозгов набрал два очка

Баскетболисты «Кливленда» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча, прошедшая в Кливленде на паркете «Куикен Лоанс-Арены», завершилась со счетом 119:108 в пользу хозяев. В их составе 27 очков набрал Кевин Лав, а 26 очков – Леброн Джеймс.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, отыграл 15 минут, набрал два очка, сделал четыре подбора и один перехват.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 21 декабря в 03:00 (мск) на выезде сыграет с «Шарлотт», а «Кливленд» 21 декабря в 04:00 (мск) в гостях сразится с «Милуоки».