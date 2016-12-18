«Лейкерс» уступили «Кливленду», Мозгов набрал два очка
Баскетболисты «Кливленда» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Лос-Анджелес
Лейкерс».
Встреча, прошедшая в Кливленде на паркете «Куикен Лоанс-Арены»,
завершилась со счетом 119:108 в пользу хозяев. В их составе 27 очков набрал
Кевин Лав, а 26 очков – Леброн Джеймс.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в
стартовой пятерке, отыграл 15 минут, набрал два очка, сделал четыре подбора и
один перехват.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 21 декабря в 03:00 (мск) на выезде сыграет с «Шарлотт», а «Кливленд» 21 декабря в 04:00 (мск) в гостях сразится с «Милуоки».
Матч
Место и дата
18 декабря 03:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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