Экс-боец Bellator Бретт Купер техническим нокаутом победил Асламбека Саидова на ACB 50

Американский боец Бретт Купер на турнире ACB 50 одолел Асламбека Саидова и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Бой продлился три раунда. В середине третьей пятиминутки рефери остановил поединок после серии ударов Купера по Саидову. Американец, выступавший с 2010-го по 2014 годы в организации Bellator, выиграл 22-й бой в карьере, всего он провел 34 поединка. Для Саидова это пятое поражение в 24 боях.



Напомним, до Купера чемпионом ACB в полусредней весовой категории был Альберт Дураев, который на ACB 50 должен был драться с Вячеславом Василевским. Однако за день до турнира бой отменили из-за травмы уха у Василевского. Дураев лишился титула в сентябре перед турниром ACB 45: на официальном взвешивании боец превысил лимит полусреднего веса.

ACB 50 проходит в Санкт-Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ».