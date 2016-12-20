«Манчестер Юнайтед» заплатит 45 миллионов евро за Линделефа

22-летний защитник сборной Швеции Виктор Линделеф близок к переходу из лиссабонской «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед».

По информации A Bola, сумма трансфера скандинава в зимнее трансферное окно может составить 45 миллионов евро, а с учетом возможных бонусов - возрасти до 60 миллионов.

Виктор Линделеф перешел в «Бенфику» в 2012 году из шведского «Вестероса».

Он провел 11 матчей за национальную команду (1 гол).

В составе «Бенфики» Линделеф дважды становился чемпионом Португалии (2014, 2016).



«Манчестер Юнайтед» в данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги.



