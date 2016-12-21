Нурмагомедов отказался от титульного боя с Алдо

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов отказался от боя за титул UFC в легком весе против бразильца Жозе Алдо.

Алдо дал интервью порталу MMA Fighting, в котором рассказал, что UFC ищет для него соперника по титульному бою. По словам бразильца, один из топовых бойцов UFC отказался от проведения поединка, так как его отец думает, что этот бой не является хорошим вариантом. Журнал Forbes полагает, что единственным бойцом организации, на которого отец оказывает такое сильное влияние, является именно Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов ранее заявлял о своем намерении провести титульный поединок, однако в настоящий момент поясом чемпиона UFC в легком весе владеет ирландец Конор Макгрегор, который не планирует выходить в октагон до мая 2017 года.

Ожидается, что весной 2017 года Хабиб встретится с 31-летним американцем Тони Фергюсоном.



