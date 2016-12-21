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Андрей Аршавин: Файзулин недотренировал колено и заработал артрит

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о травме полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина.

- Файзулин два года не играет из-за того, что ему делали операцию на колене и до конца он его недотренировал. И через 10 лет это только выявилось, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит, — приводит слова Аршавина официальный сайт «Кайрата»

Напомним, предыдущий матч Файзулин провел 30 сентября 2015 года. Полузащитник вышел в стартовом составе на игру «Зенит» - «Амкар» (1:1) и отыграл 80 минут. Контракт Файзулина с петербургским клубом истекает летом 2018 года.

Смольников, Файзулин и Данни вернутся к тренировкам в январе

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