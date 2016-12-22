Казанский «Зенит» разгромил «Пари Воллей» в матче ЛЧ

Волейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную победу над французским клубом «Пари Воллей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы С, прошедшая в среду в Казани, завершилась волевой победой подопечных Владимира Алекно в трех партиях со счетом 3:0 (25:17, 25:15, 25:21). Матч продолжался менее полутора часов.

Волейболисты «Зенита» одержали вторую победу в двух матчах, набрали шесть очков и единолично возглавили таблицу квартета С. У французской команды по-прежнему одно очко.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с немецким «Фридрихсхаффеном» 18 января 2017 года.