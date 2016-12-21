Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Волейболисты «Динамо» выиграли матч Лиги чемпионов в Стамбуле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» нанесли поражение турецкому клубу «ББСК Стамбул» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Встреча, прошедшая сегодня в Стамбуле, завершилась со счетом 1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 22:25).

В составе российского клуба стоит отметить Константина Бакуна, набравшего 19 очков. 

Лига чемпионов
Мужчины
Группа А
Второй тур

«ББСК Стамбул» (Турция) – «Динамо» (Москва)  1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 22:25).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Яковлев: Глобальных выводов из неудачи «Динамо» в Кубке России делать не надоТренер московского «Динамо» Роман Яковлев считает, что его клуб неудачно выступил в Финале шести Кубка России по волейболу, но глобальных выводов из этой неудачи делать не стоит.Волейболисты «Белогорья» победили московское «Динамо» в матче за 3-е место в Кубке России«Белогорье» в матче за третье место в рамках «Финала шести» Кубка России в Сургуте одержало победу над московским «Динамо».Юрий Маричев: Судьи неспециально ошибались в матче с «Зенитом»Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев считает, что ошибки в матче полуфинала Кубка России по волейболу между казанским «Зенитом» и бело-голубыми не были умышленными, но арбитрам стоит дать больше возможностей при просмотре спорных моментов.Максим Михайлов: «Зенит» играл лучше «Динамо» в решающие моментыДиагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов считает, что полуфинальный матч Кубка России между волейболистами московского «Динамо» и казанского клуба был равным, но казанцам лучше удалось сыграть в ключевые моменты встречи.Владимир Алекно: Леон пока находится не в лучшей физической формеГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно после выхода в финал Кубка России сообщил, что лидер его команды Вильфредо Леон находится пока не в лучшей форме и с этим связаны его ошибки в матче с московским «Динамо».«Зенит» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка РоссииВолейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» и вышли в финал Кубка России.Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка РоссииВолейболисты московского «Динамо» стали последним полуфиналистом Кубка России после победы над «Газпромом-Югрой» в матче заключительного тура группового этапа Финала шести.Определились все полуфиналисты Кубка России по волейболуСтали известны обе полуфинальные пары Кубка России-2016 по волейболу, который проходит в Сургуте.Московское «Динамо» на старте ЛЧ обыграло «Нолико»Волейболисты московского «Динамо» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли бельгийский «Нолико».Московское «Динамо» в гостях обыграло «Белогорье»Волейболисты «Белогорья» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России проиграли московскому «Динамо».Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло на второе место в ЧРВолейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли московскому «Динамо» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югру»Волейболисты московского «Динамо» в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграли «Газпром-Югру» из Сургута.«Зенит» разгромил «Кузбасс» и упрочил лидерство в чемпионате РоссииВолейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче девятого тура чемпионата России уверенно обыграли кемеровский «Кузбасс».День в истории. Юрию Маричеву – 56 лет!17 ноября свое 56-летие отмечает бывший главный тренер женской сборной России по волейболу, а ныне наставник мужского «Динамо» Юрий Маричев.Московское «Динамо» дома обыграло «Урал»Волейболисты московского «Динамо» уверенно победили уфимский «Урал» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.Московское «Динамо» в первом матче после возвращения Маричева обыграло «Енисей»Волейболисты московского «Динамо» переиграли красноярский «Енисей» в выездном матче шестого тура чемпионата России.Экс-главный тренер женской сборной России Маричев возглавил московское «Динамо»Бывший главный тренер женской сборной России Юрий Маричев возглавил мужской клуб «Динамо» (Москва), сообщает официальный сайт команды.Московское «Динамо» в гостях обыграло краснодарских одноклубниковВолейболисты краснодарского «Динамо» переиграли уступили московским одноклубникам в матче пятого тура чемпионата России.Александр Маркин: Будем надеяться, что мельдоний у всех вышел из организма, и никого больше не поймаютДоигровщик московского «Динамо» Александр Маркин в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча против «Динамо-ЛО» (3:0), порассуждал о запрете мельдония, а также рассказал о том, сказался ли пропуск Олимпиады-2016 на подготовке к сезону.Чемпион уже известен. Что мы узнали после победы «Зенита»Чемпион уже известен. Что мы узнали после победы «Зенита»В центральном матче 4-го тура мужской Суперлиги «Зенит» в Казани обыграл «Белогорье», впервые в сезоне отдав сопернику один сет.

Динамо М
Динамо Мкалендарьстатистика