Волейболисты «Динамо» выиграли матч Лиги чемпионов в Стамбуле
Волейболисты московского «Динамо» нанесли поражение турецкому клубу «ББСК Стамбул» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая сегодня в Стамбуле, завершилась со счетом 1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 22:25).
В составе российского клуба стоит отметить Константина Бакуна, набравшего 19 очков.
Лига чемпионов
Мужчины
Группа А
Второй тур
«ББСК Стамбул» (Турция) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 22:25).
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