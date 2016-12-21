«Бавария» разгромила «Лейпциг» и вышла в единоличные лидеры Бундеслиги
Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали разгромную победу в матче 16-го тура чемпионата Германии, обыграв на своем поле РБ «Лейпциг».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:0, а все голы были забиты в первом тайме.
В составе победителей отличились два полузащитника: Тьяго Алькантара и Хаби Алонсо. Также один гол на счету форварда Роберта Левандовски, который забил свой гол с пенальти.
Стоит отметить, что «Лейпциг» с 30-й минуты играет в меньшинстве, поскольку нападающий команды Эмиль Форсберг был удален за грубое нарушение.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Бавария - РБ Лейпциг - 3:0 (3:0)
Голы
Алькантара 17 (1:0). Алонсо 26 (2:0). Левандовски 45 (3:0 - пен.).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес, Лам, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Алонсо, Видаль (Киммих, 75), Алькантара, Роббен (Рибери, 46), Левандовски, Коста
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Форсберг, Вернер (Сельке, 59), Забитцер (Бурк, 82), Поульсен
Предупреждения:
Удаления:
нет - Форсберг, 30
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция