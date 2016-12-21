«Бавария» разгромила «Лейпциг» и вышла в единоличные лидеры Бундеслиги

Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали разгромную победу в матче 16-го тура чемпионата Германии, обыграв на своем поле РБ «Лейпциг».



Встреча между командами завершилась со счетом 3:0, а все голы были забиты в первом тайме.



В составе победителей отличились два полузащитника: Тьяго Алькантара и Хаби Алонсо. Также один гол на счету форварда Роберта Левандовски, который забил свой гол с пенальти.



Стоит отметить, что «Лейпциг» с 30-й минуты играет в меньшинстве, поскольку нападающий команды Эмиль Форсберг был удален за грубое нарушение.



«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.