ЦСКА в гостях обыграл «Маккаби» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение израильскому «Маккаби».

Встреча 13-го тура, прошедшая в среду в Тель-Авиве, завершилась победой гостей со счетом 80:76. 16 очков в составе армейского клуба набрал Кори Хиггинс.

Таким образом, ЦСКА одержал 12-ю победу в турнире и упрочил лидерство в турнирной таблице. У «Маккаби» теперь в пассиве восемь поражений.

В матчах следующего тура ЦСКА 23 декабря примет «Фенербахче», а «Маккаби» в этот день на выезде сыграет с другим турецким клубом – «Дарушшафакой».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Маккаби» - ЦСКА.