ЦСКА в гостях обыграл «Маккаби» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в выездном матче регулярного
чемпионата Евролиги нанесли поражение израильскому «Маккаби».
Встреча 13-го тура, прошедшая в среду в Тель-Авиве,
завершилась победой гостей со счетом 80:76. 16 очков в составе армейского клуба набрал Кори Хиггинс.
Таким образом, ЦСКА одержал 12-ю победу в турнире и упрочил
лидерство в турнирной таблице. У «Маккаби» теперь в пассиве восемь поражений.
В матчах следующего тура ЦСКА 23 декабря примет «Фенербахче»,
а «Маккаби» в этот день на выезде сыграет с другим турецким клубом – «Дарушшафакой».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Маккаби» - ЦСКА.
Матч
Маккаби Т-А - ЦСКА - 76:80
Место и дата
21 декабря 22:05, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция
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