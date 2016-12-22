«Хоффенхайм» упустил победу над «Вердером»
Футболисты «Хоффенхайма» в домашнем матче 16-го тура
чемпионата Германии сыграли вничью с «Вердером» из Бремена.
Встреча, прошедшая в среду в Зинсхайме, завершилась со
счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после точного удара Сандро Вагнера на 26-й
минуте. Гости восстановили равенство на 87-й минуте после гола Зерге Гнабри.
Таким образом, «Хоффенхайм» продлил беспроигрышную серию до
16 матчей, набрал 28 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице
бундеслиги. У «Вердера» стало 16 очков. Он ведет борьбу за выживание.
В матчах следующего тура «Хоффенхайм» 21 января 2017 года в гостях сыграет с «Аугсбургом», а «Вердер» в этот день примет «Боруссию» из Дортмунда.
Матч
Хоффенхайм - Вердер - 1:1 (1:0)
Голы
Вагнер 26 (1:0). Гнабри 87 (1:1).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Зюле Н., Тольян, Кадержабек, Демирбай (Швеглер, 66), Полански, Амири (Атик, 82), Фогт, Ют (Крамарич, 67), Вагнер
Вердер: Дробны, Сане (Йоханссон, 76), Бауэр, Велькович, Гарсия С., Мойсандер, Гнабри, Юнузович, Баргфреде (Бартельс, 46), Писарро (Гарсия У., 89), Крузе
Предупреждения:
Хюбнер, 78; Швеглер, 90 - Гарсия С., 53; Бартельс, 73
Судья:
Бенджамин Кортус (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция