«Хоффенхайм» упустил победу над «Вердером»

Футболисты «Хоффенхайма» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Вердером» из Бремена.

Встреча, прошедшая в среду в Зинсхайме, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после точного удара Сандро Вагнера на 26-й минуте. Гости восстановили равенство на 87-й минуте после гола Зерге Гнабри.

Таким образом, «Хоффенхайм» продлил беспроигрышную серию до 16 матчей, набрал 28 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице бундеслиги. У «Вердера» стало 16 очков. Он ведет борьбу за выживание.

В матчах следующего тура «Хоффенхайм» 21 января 2017 года в гостях сыграет с «Аугсбургом», а «Вердер» в этот день примет «Боруссию» из Дортмунда.