«Ницца» и «Бордо» сыграли вничью, Балотелли получил красную карточку

Футболисты «Бордо» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей».

Встреча, прошедшая в среду в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась без забитых мячей со счетом – 0:0. В компенсированное ко второму тайму время у гостей прямую красную карточку получил Марио Балотелли.

Таким образом, «Ницца» набрала 44 очка и сохранила за собой первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Бордо» стало 25 очков. Этот клуб идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Бордо» 14 января 2017 года сыграет в гостях против «Анже», а «Ницца» днем позже примет «Метц».