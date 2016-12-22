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«Ницца» и «Бордо» сыграли вничью, Балотелли получил красную карточку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Бордо» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей».

Встреча, прошедшая в среду в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась без забитых мячей со счетом – 0:0. В компенсированное ко второму тайму время у гостей прямую красную карточку получил Марио Балотелли.

Таким образом, «Ницца» набрала 44 очка и сохранила за собой первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Бордо» стало 25 очков. Этот клуб идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Бордо» 14 января 2017 года сыграет в гостях против «Анже», а «Ницца» днем позже примет «Метц».

Матч

Бордо - Ницца - 0:0

Состав

Бордо: Приор, Гайич, Левчук, Пелленар, Вада, Сертич, Оливейра (Камано, 81), Плашил, Тулалан, Ролан, Лаборде

Ницца: Кардинале (Бенитес, 56), Сарр, Ле Марчан, Суке, Бюрнер, Бельханда, Козьелло, Сипрьен, Сери, Плеа, Балотелли

Предупреждения:

Тулалан, 30; Ролан, 36 - Ле Марчан, 23

Удаления:

нет - Бельханда, 90; Балотелли, 90

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

21 декабря 22:50, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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