«Ницца» и «Бордо» сыграли вничью, Балотелли получил красную карточку
Футболисты «Бордо» в домашнем матче 19-го тура чемпионата
Франции сыграли вничью с «Ниццей».
Встреча, прошедшая в среду в Бордо на стадионе
«Матмут-Атлантик», завершилась без забитых мячей со счетом – 0:0. В компенсированное ко второму тайму время у
гостей прямую красную карточку получил Марио Балотелли.
Таким образом, «Ницца» набрала 44 очка и сохранила за собой
первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Бордо» стало 25 очков.
Этот клуб идет в середине таблицы.
В матчах следующего тура «Бордо» 14 января 2017 года сыграет в гостях против «Анже», а «Ницца» днем позже примет «Метц».
Матч
Состав
Бордо: Приор, Гайич, Левчук, Пелленар, Вада, Сертич, Оливейра (Камано, 81), Плашил, Тулалан, Ролан, Лаборде
Ницца: Кардинале (Бенитес, 56), Сарр, Ле Марчан, Суке, Бюрнер, Бельханда, Козьелло, Сипрьен, Сери, Плеа, Балотелли
Предупреждения:
Тулалан, 30; Ролан, 36 - Ле Марчан, 23
Удаления:
нет - Бельханда, 90; Балотелли, 90
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
21 декабря 22:50, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция