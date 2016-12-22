«ПСЖ» забил 5 безответных мячей «Лорьяну»
Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 19-го тура чемпионата
Франции уверенно обыграли «Лорьян».
Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де
Пренс», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили
Томас Менье, Тьяго Силва, Эдинсон Кавани и Лукас Моура. Еще один мяч защитник
гостей Зарго Туре срезал в собственные ворота.
Таким образом, «ПСЖ» набрал 39 очков и остался на третьем
месте в турнирной таблице чемпионата. У «Лорьяна» осталось 15 очков. Он идет
последним.
В матчах следующего тура «ПСЖ» 14 января 2017 года сыграет в гостях против «Ренна», а «Лорьян» в этот день примет «Генгам».
Матч
Голы
Менье 25 (1:0). Туре 44 (2:0 - автогол). Тиаго Силва 50 (3:0). Кавани 63 (4:0 - пен.). Лукас 70 (5:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Вератти, Мотта (Крыховяк, 68), Матюиди (Иконе Д., 74), Нкунку, Лукас, Кавани (Огюстен, 77)
Лорьян: Делекруа, Лаутоа (Гюэндузи, 61), Сиани, Ле Гофф, Туре, Меслоб, Мвуемба, Марво, Муканджо (Жано, 53), Уорис (Кабо, 42), Коффи
Предупреждения:
нет - Делекруа, 62
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
21 декабря 22:50, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция