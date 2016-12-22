«ПСЖ» забил 5 безответных мячей «Лорьяну»

Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции уверенно обыграли «Лорьян».

Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Томас Менье, Тьяго Силва, Эдинсон Кавани и Лукас Моура. Еще один мяч защитник гостей Зарго Туре срезал в собственные ворота.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 39 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. У «Лорьяна» осталось 15 очков. Он идет последним.

В матчах следующего тура «ПСЖ» 14 января 2017 года сыграет в гостях против «Ренна», а «Лорьян» в этот день примет «Генгам».