«Барселона» дома разгромила «Эркулес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли «Эркулес».

Встреча, прошедшая в среду в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Лука Динь, Иван Ракитич, Рафинья и Пако Алькасер, а Арда Туран оформил хет-трик. Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес в этом матче не играли.

В первом матче соперников, который прошел Аликанте 1 декабря, была зафиксирована ничья – 1:1. Таким образом, «Барселона» за счет домашней победы вышла в 1/8 финала Кубка Испании.