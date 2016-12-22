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«Барселона» дома разгромила «Эркулес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли «Эркулес».

Встреча, прошедшая в среду в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Лука Динь, Иван Ракитич, Рафинья и Пако Алькасер, а Арда Туран оформил хет-трик. Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес в этом матче не играли.

В первом матче соперников, который прошел Аликанте 1 декабря, была зафиксирована ничья – 1:1. Таким образом, «Барселона» за счет домашней победы вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

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