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Мурат Якин возглавил швейцарский «Шаффхаузен»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил швейцарскую команду «Шаффхаузен», которая выступает во втором по силе дивизионе страны.

Контракт 42-летнего специалиста с аутсайдером второго дивизиона рассчитан до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «Шаффхаузена».

Напомним, что Якин работал главным тренером «Спартака» в сезоне-2014/15, под его руководством красно-белые заняли шестое место в итоговой турнирной таблице РФПЛ.

«Шаффхаузен» после 18 туров чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице второго швейцарского дивизиона.

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