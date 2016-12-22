Мурат Якин возглавил швейцарский «Шаффхаузен»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин
возглавил швейцарскую команду «Шаффхаузен», которая выступает во втором по силе
дивизионе страны.
Контракт 42-летнего специалиста с аутсайдером второго
дивизиона рассчитан до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «Шаффхаузена».
Напомним, что Якин работал главным тренером «Спартака» в
сезоне-2014/15, под его руководством красно-белые заняли шестое место в
итоговой турнирной таблице РФПЛ.
«Шаффхаузен» после 18 туров чемпионата занимает последнее
место в турнирной таблице второго швейцарского дивизиона.
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