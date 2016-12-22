Норвежцы просят IBU лишить Россию всех международных соревнований

Президент норвежской федерации биатлона Эрленд Слоквик сообщил, что федерация отправила письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой наказать Россию за допинговые скандалы.

- Мы вместе с чешской федерацией направили письмо в IBU, в котором требуем отменить все международные соревнования в России. Несколько стран согласны с нами. Мы призываем IBU немедленно принять меры и лишить Россию всех соревнований, пока антидопинговая работа в России официально не будет утверждена и признана WADA. Кроме того, мы хотим, чтобы все действующие биатлонисты, упомянутые в докладе Макларена, были немедленно дисквалифицированы, - цитирует Слоквика tv2.no.

Напомним, ранее IBU получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга. Стоит отметить, что не дожидаясь решения IBU по данному вопросу, о бойкоте российского этапа Кубка мира объявили чехи.